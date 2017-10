Vingt et un Calédoniens qui veulent impressionner le monde

Football. Qualifiés depuis février et un tournoi continental à Tahiti où la sélection calédonienne a atteint la finale, le capitaine Abiezer Jeno et sa bande sont arrivés mercredi en Inde pour y disputer la Coupe du monde U17. Une première, toutes catégories d’âge confondues, pour une équipe du Caillou.Avant le premier match, dimanche soir (22 h 30) face à la France (en direct sur NC 1re et Caledonia), l’entraîneur adjoint David Baltase, personnage haut en couleur, s’est prêté au jeu de la présentation individuelle des 3 gardiens et des 18 joueurs. Sans langue de bois.