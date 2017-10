Guillaume Boccas s’impose lors du raid de Nataiwatch, à l’île des Pins

Trail. La chaleur s’est invitée samedi matin à la 21e édition du Raid de l’île des Pins. Une course hors stade entre forêt et lagon, qui a réuni 114 concurrents. Chez les hommes, ce sont sans surprise les favoris qui ont franchi en premier la ligne d’arrivée, baie de Kanuméra. Guillaume Boccas s’est une nouvelle fois imposé en 1 heure 22 minutes et 38 secondes devant Franck Santos et Damien Boutellier, détenteur du record de la course.