L’avenir du ballon ovale, c’est eux !

Rugby à 7. Samedi, au stade de Koutio, ils étaient près de 400 jeunes joueurs, issus de sept clubs (Dumbéa, Païta, Mont-Dore, Normandie, Olympique, Crec, Stade calédonien), réunis pour une journée organisée par le club de l’URCD, aidé logistiquement par la mairie de Dumbéa et sous le contrôle du comité provincial Sud. Cette étape du Rugby seven tour a mis aux prises des équipes dans les catégories U6, U8, U10, U12, U14 et U16, sachant que c'est mixte, sur petit terrain et sans classement final de U6 à U12, et au contraire sur grande surface en U14 et U16. A noter que pour les U6 et U8, il n’y avait pas de plaquage. A la fin, les filles U17 et les garçons U19 ont joué aussi.