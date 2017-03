« La différence avec 2012, c’est la place des athlètes »

Face à la rédaction. Le 8 mars. La journée de la flamme. Celle qui brille dans les yeux de tous ceux qui rêvent d’accueillir en 2024, sur les bords de Seine, les Dieux de l’Olympe. Pour y parvenir, Bernard Lapasset a pris son bâton de pèlerin pour « convaincre », son leitmotiv jusqu’au 13 septembre, jour de l’élection de la ville hôte, à Lima. Transmettre le flambeau à toutes les composantes sportives et économiques de l’Hexagone et des territoires d’outre-mer. L’ancien président des fédérations française et internationale de rugby veut transformer l’essai. Remporter son Paris. Bernard Lapasset, en véritable chef d’entreprise, parle d’entreprises du CAC 40, de lobbying et autres budgets à boucler. Loin de l’esprit insufflé par le baron Pierre de Coubertin, l’important n’est pas de participer. Mais bel et bien de gagner. Paris à tout prix...