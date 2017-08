La nouvelle Mégarando s’offre à un Néo-Zélandais

vtt. Hier, le Kiwi Simon Funicane a devancé les Calédoniens Arnaud Boucher et David Esposito pour remporter haut la main la Méga 60, l’épreuve phare de la 14e édition de la Mégarando organisée par VTT Passion, samedi et dimanche sur le sanctuaire nature de Déva à Bourail. 1 530 vététistes ont participé à cet évènement sportif familial et convivial. Record de participation battu.Retrouvez demain tous les résultats et mercredi notre page spéciale enfants.