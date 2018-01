Pétanque. C’est bel et bien le plus important des rendez-vous pour les boulistes calédoniens. Après une année de pause, la compétition a soufflé sa 5e bougie au complexe sportif de Boulari, samedi et dimanche. Un événement festif qui a rassemblé joueurs et joueuses de tous les âges autour d’une passion commune.