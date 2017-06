Drift. La commune de la côte Ouest a accueilli ce samedi, le second round du Monster Energy King of Drift. Après une première manche marquée par les surprises à Païta, cette fois, les favoris n’ont pas laissé passer leur chance de briller. Andréa Babin s’impose en L1 et Aléxis Barbou a été le meilleur en L2.