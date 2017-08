Lifou, Maré, la province Nord et Païta grands gagnants des finales à Nouméa

Volley-ball. Quel spectacle ! Et dans quelle ambiance ! Les finales territoriales jeunes se sont jouées mercredi et jeudi dans la salle Veyret, à Rivière-Salée. Trois catégories d’âge, trois provinces, vingt équipes et près de 200 joueurs, dont une courte majorité de filles, étaient réunis. Du plaisir pour les acteurs du jeu, comme pour les accompagnateurs, transformés en spectateurs privilégiés tant le niveau proposé était agréable à regarder. Une jolie publicité pour ce sport pratiqué, en Nouvelle-Calédonie, par environ 1 200 licenciés, dont 60 % sont des féminines.