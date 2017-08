Guesdon et Nowicki s’offrentle raid de Oui Poin

Trail. C’est l’un des grands rendez-vous du calendrier de course à pied hors-stade. Organisé au sein de la tribu de Oui Poin hier, l’événement a accueilli près de 313 coureurs inscrits sur trois distances : 20, 10 et 5 kilomètres. Sébastien Guesdon et Leslie Nowicki se sont montrés les plus costauds sur l’épreuve reine. Morceaux choisis avant de retrouver mardi l’ensemble des résultats.