Trail. Le Kiwanis club Erythrines a organisé dimanche matin, sous le soleil de Déva, une course avec, au choix, trois parcours : 12, mais aussi 18 et 27 kilomètres. Plus un tracé de 4 kilomètres pour les familles. Au total, un peu plus de 350 inscrits. Une belle réussite. La course reine de la matinée a été remportée par Ludovic Lanceleur (lire page 39).