Un maître du kendo de passage sur le Caillou

Kendo. L'association calédonienne de kendo et iaido (ACKI) accueille depuis une semaine Pascal Ponteau, 6e dan Renshi (un niveau au-dessus du simple 6e dan) et responsable technique des hauts gradés de kendo en Bretagne. Avant de quitter le territoire dimanche, il donnera encore un cours ce soir (de 18 h 45 à 21 heures) et un autre demain matin (9 heures - 11 heures), au dojo situé dans l'allée Bellevue, quartier de Port-Plaisance, à Nouméa.