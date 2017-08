Voile. Le 1er tour de la Aircalin match racing, à la baie des Citrons, à Nouméa, a pris fin hier, avant les phases finales aujourd’hui et demain. L'embarcation calédonienne du trio Cyril Fortin, Kim Goetz et Jérémy Picot, qui a récemment participé aux Mondiaux, est en tête. Celui avec Tugdual Piriou, Michel Quintin et Josselin Dupont est 3e.