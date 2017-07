Des jeux broussards qui décoiffent

Bourail. Le terrain de football du village a accueilli, samedi, la deuxième édition des Jeux interentreprises. Cette manifestation organisée par le Syndicat des commerçants, artisans, professions libérales, entreprises et patentés de Bourail (Scalp) sur le thème « La Brousse bouraillaise » a rassemblé un peu plus d’une centaine de personnes, de Nouméa et de la commune.