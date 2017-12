Bourail. La fête de l’école Les Lys d’eau s’est déroulée en deux parties. Jeudi soir, dans la salle polyvalente pleine à craquer, les élèves de grande section, de CP et de CE1 ont présenté leur spectacle de fin d’année autour du thème « Bienvenue au bal du napoléon ». Vendredi matin, les petites et moyennes sections sont montées sur la scène de l’école pour le plus grand plaisir de leurs parents.