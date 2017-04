Bourail. Un peu plus de 400 personnes ont pris part à la troisième édition de la Journée internationale du sport, de la santé et de l’activité physique organisée par le Comité régional sport pour tous de Nouvelle-Calédonie (CRS-NC), samedi, sur Déva et au cœur du village. Retour en images sur quelques-unes des multiples activités proposées.