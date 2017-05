Le collège met en scène une remise de diplôme à l’américaine

La Foa. Samedi matin, au centre socioculturel Francis-Rossi, soixante-six ex-élèves du collège Saint-Dominique-Savio ont reçu leur diplôme national du brevet, qu’ils ont passé avec succès en 2015 et en 2016. Cette cérémonie a été menée par Stéphanie Barretteau et le personnel enseignant de l’établissement, en présence de représentants de la mairie et des familles de collégiens.