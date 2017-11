La Foa. Près de cent trente élèves de CM2 et de 6e des écoles primaires et collèges publics et privés ont reçu, hier, au centre socioculturel Francis-Rossi, Evelyne André-Guidici, auteure et lauréate de l’opération Livre mon ami. Spectacle, chants, danses et émotion étaient au rendez-vous de ce partage autour de la lecture.