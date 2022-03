[Mise à Jour] À Nouméa, la promenade Pierre-Vernier à fermée à la circulation à cause d’un éboulement

Depuis ce matin, les services de la mairie étaient à pied d’œuvre sur la promenade Pierre-Vernier. Un éboulement avait été signalé sur une voie de la chaussée, entre le Centre des activités nautiques et la mise à l’eau de la Côte blanche.

Après avoir été fermée sur les deux voies, la circulation a repris en début d'après-midi. "Cela a été plus rapide et plus simple que prévu", indique la mairie.