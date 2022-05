Enquête interne après la diffusion vidéo impliquant des policiers en civil à Ko We Kara

Une scène où s'invectivent policiers et passants et où ces derniers accusent ces fonctionnaires d'être saouls et de se balader en civil. Depuis jeudi, la vidéo, confuse, fait le buzz sur les réseaux sociaux sans que l'on en connaisse, à ce stade, les circonstances exactes. Sollicité à de nombreuses reprises, le procureur de la République, a tenu à préciser vendredi qu' à "ce stade, le directeur territorial de la police nationale procède à des vérifications approfondies sur cette situation, dans un cadre administratif", ajoutant que "le parquet ne manquera pas de diligenter une enquête pénale en présence d'indices laissant supposer la commission d'une infraction."