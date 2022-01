Intempéries : trois personnes portées disparues dans la Chaîne

[Mise à jour 11 h 25] La gendarmerie informe que l'un des trois sportifs portés disparus dans la Chaîne vient de contacter ses proches pour leur signaler qu'ils étaient sains et saufs et qu'ils regagnaient bientôt la piste de La Tontouta, vers la mine Montagnat. Les opérations de recherche par hélicoptère ne seront pas déclenchées.

[11 heures] Les fortes pluies n’en finissent pas de mobiliser pompiers, gendarmes et sécurité civile dans le Grand Nouméa, depuis samedi après-midi. Alors que neuf personnes ont dû être sauvées, prises au piège par la montée des eaux au Mont-Mou et au parc provincial de la Dumbéa, trois personnes sont actuellement portées disparues dans la Chaîne.

Il s’agit de trois sportifs aguerris partis, samedi, baliser un sentier dans le secteur du Mont-Dzumac. Sauf qu’ils ne sont jamais rentrés chez eux. Le groupe a d’ailleurs partagé avec des proches sur un réseau social une photo de leur balade. Depuis, ils n’ont donné aucune nouvelle et aucun de leurs téléphones n’est géolocalisable. "Ils sont peut-être dans un refuge, mais c’est inquiétant. Notamment parce qu’on ne parvient à joindre personne, explique le capitaine Alexandre Rossignol, de la sécurité civile, qui attend, avec la gendarmerie, une amélioration des conditions météo pour déclencher des moyens aériens. Dès que le plafond nuageux ne sera plus aussi bas, et qu’il y aura une fenêtre favorable, nous déploierons un hélicoptère sur zone."

Pour rappel, une partie du pays est en vigilance jaune aux fortes pluies depuis plusieurs jours, y compris, hier, samedi. "Les gens ne font pas attention à la météo, or le temps change très vite et la montée des eaux est très brutale, déplore Alexandre Rossignol. Ils se mettent en danger, mais ils mettent en danger également les secours. Récemment, deux pompiers ont failli être emportés par la rivière en menant des opérations de recherche au parc de la Dumbéa. Il a fallu déclencher un hélicoptère pour les sauver."