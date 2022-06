Ecologie, pouvoir d'achat, retraites : Macron veut des réformes qui viennent d'en bas

Détail de l'offre :

L'abonnement mensuel à l'Offre 100% Numérique sans engagement comprend :- le journal numérique en feuilletage dès 05h00 du lundi au samedi- l'accès en illimité à l'intégralité des articles sur le site- découvrez en fin d'après-midi et en exclusivité les articles du lendemain- l'accès aux suppléments en version numérique- l'application « LNC et ses magazines » téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette ( IOS et Android - les avantages du Club Abonnés LNC : chaque mois, gagnez des places VIP pour participer à des événement culturels, artistiques ou sportifs. Profitez également de bons plans et de nombreuses réductions.Cet abonnement est valable pour trois connexions sur trois appareils différents en simultané.L'abonnement est renouvelé chaque mois par tacite reconduction.Le premier mois est offert lors de la première souscription d'abonnement. Les mois suivants seront prélevés automatiquement sur votre carte bancaire au tarif de 2 980F par mois.L'abonnement débute à réception du mail de confirmation de votre souscription d'abonnement.