France : le président Macron annonce être candidat à un second mandat 

"Je suis candidat" : le président français Emmanuel Macron a officialisé jeudi soir sa candidature pour un second mandat présidentiel, dans une lettre aux Français publiée sur les sites de plusieurs médias.

"Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production", ajoute le président sortant dans un texte de trois pages où il livre quelques pistes sur les grands axes et les valeurs associées à son projet.