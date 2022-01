À Lifou, un accident de voiture implique 17 personnes, entassées à l’arrière d’un pick-up.

L’accident aurait pu virer au drame. Hier à 19h40, sur la route de Xépénéhé à Lifou, un pick-up, avec 17 personnes dans sa benne, joue au chat et à la souris, avec une 208. Il accélère, freine, accélère… jusqu’à freiner un peu trop fort. La 208 ne réagit pas à temps et percute alors le pick-up. Sur les 17 personnes, sept se sont présentées d’elles-mêmes au dispensaire. Des blessures légères, une luxation d’épaule par exemple. Dans l’ensemble donc, plus de peur que de mal.

Les gendarmes ont réalisé un test d’alcoolémie, le dépistage est toujours en cours.