A l'ONU, le Vanuatu réclame un "traité de non prolifération des énergies fossiles"

Le président de l'Etat insulaire du Vanuatu menacé par la montée des océans a appelé vendredi à la tribune de l'ONU à la création d'un "traité de non prolifération des énergies fossiles" responsables du réchauffement.

"Nous appelons au développement d'un traité de non prolifération des énergies fossiles pour sortir du charbon, du pétrole et du gaz en accord avec +1,5°C", objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, a déclaré Nikenike Vurobaravu à l'Assemblée générale des Nations unies.