A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes et lâche plus de 2%

L'indice Dow Jones creuse ses pertes jeudi perdant plus de 2% à la Bourse de New York à la suite des hausses de taux des banques centrales et d'indicateurs américains médiocres.

Vers 16H00 GMT, l'indice des valeurs vedettes lâchait 2,11%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 2,67% tandis que l'indice élargi S&P 500 reculait de 2,30%.