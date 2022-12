Abolir la police des moeurs "ne changera rien" aux revendications des Iraniens (Berlin)

L'annonce de la dissolution de la police des mœurs en Iran à l'origine du mouvement de contestation qui frappe la République islamique "ne changera rien" à la mobilisation des Iraniens, a estimé lundi une porte-parole du gouvernement allemand.

"Les Iraniennes et les Iraniens descendent dans la rue pour défendre leurs droits fondamentaux. Ils veulent vivre libres et autonomes et cette mesure, si elle est appliquée, ne changera rien à cela", a fait valoir lors d'un point-presse régulier une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.