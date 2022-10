Accord des 27 en vue de mesures pour "contenir les prix de l'énergie"

Les dirigeants des Vingt-Sept se sont mis d'accord, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel.

"L'unité et la solidarité prévalent. Accord pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises", a-t-il tweeté, sans livrer de détails, en particulier sur la question sensible d'un possible plafonnement des prix.