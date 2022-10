Accord entre France, Espagne et Portugal pour une alternative au gazoduc MidCat, selon Pedro Sanchez

L'Espagne, le Portugal et la France se sont entendus jeudi pour remplacer le projet MidCat par un nouveau gazoduc afin d'acheminer du gaz et de l'hydrogène vert entre Barcelone et Marseille, a annoncé à Bruxelles le chef du gouvernemet espagnol, Pedro Sanchez.

"Nous nous sommes entendus pour remplacer le projet MidCat par un nouveau projet, qui s'appellera le Corridor d'énergie verte, pour relier la péninsule ibérique à la France et donc au marché européen de l'énergie entre Barcelone et Marseille", a-t-il expliqué à son arrivée pour un sommet européen consacré à la crise énergétique.