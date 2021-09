Allemagne: SPD et CDU disent vouloir que la future coalition soit formée "avant Noël"

Les sociaux-démocrates du SPD légèrement en tête des premières estimations des législatives allemandes, et les chrétiens-démocrates de la CDU, crédités de la deuxième place, souhaitent voir aboutir "avant Noël" la formation de la future coalition.

"L'Allemagne a la présidence du G7 en 2022", a notamment plaidé le chef de file des conservateurs, Armin Laschet. Son adversaire, Olaf Scholz, a lui jugé que "nous devons tout faire pour que cela soit possible avant Noël, et un peu plus tôt serait également bien".