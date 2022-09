Annexions en Ukraine: veto de la Russie à la résolution du Conseil de sécurité, abstention de la Chine

La Russie a utilisé son veto vendredi pour empêcher l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité condamnant les annexions de quatre régions ukrainiennes, tandis que la Chine et trois autres Etats membres se sont abstenus.

Le texte préparé par les Etats-Unis et l'Albanie a recueilli 10 voix en faveur et quatre pays se sont abstenus (Chine, Inde, Brésil et Gabon).