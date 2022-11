Apple: la production des iPhone 14 Pro retardée en Chine à cause des restrictions anti-Covid

Apple a dit dimanche s'attendre à des livraisons "plus faibles qu'anticipées" pour l'iPhone 14 Pro, en raison des restrictions anti-Covid en Chine qui affectent la production de ce smartphone professionnel, à l'approche de la cruciale saison des fêtes.

Le groupe californien explique que son usine située à Zhengzhou, en Chine, tourne au ralenti à cause des restrictions à nouveau en place à cause de rebond de cas positifs au Covid-19. "Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits", conclut Apple.