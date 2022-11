Attentat d'Istanbul: la poseuse de bombe est de nationalité syrienne (police turque)

La jeune femme interpellée et accusée d'avoir posé la bombe qui a fait six morts dimanche à Istanbul est de nationalité syrienne et a reconnu les faits, a annoncé la police turque citée par des médias locaux.

Selon la police, elle a reconnu avoir agi sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et reçu des directives à Kobané dans le Nord-Est de la Syrie.