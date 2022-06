Au moins dix morts dans un déraillement de train en Iran (média officiel)

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mercredi lorsqu'un train a déraillé près de Tabas, dans le centre de l'Iran, ont rapporté les médias officiels.

"Dix personnes ont été tuées et un certain nombre d'autres ont été blessées dans l'accident", a annoncé le porte-parole du service national de secours Mojtaba Khaledi, cité par la télévision d'Etat. "Douze des blessés sont dans un état critique et ils ont été transférés à l'hôpital", a-t-il ajouté.