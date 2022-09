Avec Liz Truss, Scholz veut poursuivre une "coopération" de "partenaires et amis"

Le chancelier Olaf Scholz a adressé mardi ses "sincères félicitations" à la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, avec qui il entend "poursuivre" une "étroite et bonne coopération".

"Je me réjouis de poursuivre l'étroite et bonne coopération entre le Royaume-Uni et l'Allemagne en ces temps de défis, en tant que partenaires et amis", a déclaré le dirigeant allemand selon un communiqué de la chancellerie.