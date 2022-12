Benoît XVI, "l'un des plus grands théologiens de son temps", salue le chef spirituel de l'Eglise anglicane gmo/am

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a salué samedi la mémoire du pape émérite Benoît XVI comme celle de l'"un des plus grands théologiens de son temps".

"Le pape Benoît XVI était l'un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l'Église et fidèle à sa défense. En toutes choses, et notamment dans ses écrits et sa prédication, il regardait Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Le Christ était clairement la racine de sa pensée et le fondement de sa prière", a déclaré Justin Welby dans un communiqué, saluant la démission "courageuse et humble" de Benoît XVI qui "reconnaissait la fragilité humaine qui nous affecte tous."