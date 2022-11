Berlin bloque l'achat par des capitaux chinois d'une usine de semi-conducteurs

Le gouvernement allemand a bloqué mercredi l'achat d'une usine de semi-conducteurs par une société suédoise détenue par la Chine, a annoncé le ministère allemand de l'Economie.

"La Chine est et doit rester un partenaire commercial. Pour autant, nous ne devons pas être naïfs et nous devons voir si les intérêts du commerce et du marché risquent d'être utilisés pour une politique de puissance, contre les intérêts de la République fédérale d'Allemagne", a commenté devant la presse le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, au sujet de ce projet d'achat d'une usine du fabricant Elmos par le Suédois Silex, propriété du groupe chinois Sai MicroElectrics.