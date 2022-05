Berlin demande à Pékin des "éclaircissements" sur la répression des Ouïghours

La cheffe de la diplomatie allemande a demandé mardi à son homologue chinois des "éclaircissements" après des révélations sur la répression visant la minorité musulmane des Ouïghours, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

"La ministre des Affaires étrangères a évoqué les rapports choquants et les nouveaux documents sur les graves violations des droits de l'homme au Xinjiang et a exigé des éclaircissements sur ces accusations", relayées par plusieurs médias européens, précise le ministère dans un communiqué à l'issue d'un entretien par visioconférence entre Annalena Baerbock et son homologue chinois Wang Yi.