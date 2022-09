Biden annonce 2,9 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire

Le président américain Joe Biden doit annoncer mercredi devant l'Assemblée générale des Nations unies une nouvelle aide de 2,9 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Ce nouveau financement, s'ajoute à une somme de 6,9 milliards de dollars déjà promise cette année par Washington pour lutter contre la faim dans le monde, se décomposera ainsi: 2 milliards pour des interventions humanitaires d'urgence, 783 millions pour des projets de développement de plus longue haleine, et une contribution de 150 millions au "Global Agriculture and Food Security Program", une plate-forme internationale lancée au niveau du G20 après la grande crise financière et économique de 2008.