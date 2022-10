Biden assure Sunak que le Royaume-Uni "reste le plus proche allié" des Etats-Unis (Downing Street)

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est entretenu mardi au téléphone avec le président américain Joe Biden, qui lui a affirmé que le Royaume-Uni "restait le plus proche allié" des Etats-Unis, a indiqué Downing Street.

"Le président Biden a affirmé que le Royaume-Uni restait le plus proche allié de l'Amérique et le Premier ministre a confirmé la grande force de la relation" entre les deux pays, a ajouté Downing Street qui précise que les deux dirigeants ont évoqué l'Ukraine et l'Irlande du Nord dans leur discussion.