Biden dit vouloir "augmenter" le nombre de pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU

Le président américain Joe Biden s'est dit favorable mercredi à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l'ONU en augmentant le nombre de ses membres.

Dans un discours à la tribune de l'ONU, le président américain a notamment appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" de cette instance majeure de l'ONU afin que des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.