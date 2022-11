Biden espère trouver des terrains de coopération avec Xi 

Le président américain Joe Biden espère trouver des sujets de coopération lors de sa rencontre lundi avec son homologue chinois Xi Jinping malgré les tensions entre Washington et Pékin, a indiqué dimanche le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Joe Biden compte "sortir de cette rencontre avec des domaines où les deux pays et les présidents et leurs équipes peuvent travailler dans la coopération sur des questions de fond", a déclaré M. Sullivan à des journalistes à bord d'Air Force One en route pour l'île indonésienne de Bali où est prévu le premier face à face entre les deux dirigeants dans leurs rôles actuels.