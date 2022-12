Biden et Macron s'engagent à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" (communiqué conjoint)

Les Etats-Unis et la France continueront à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", ont déclaré jeudi Joe Biden et Emmanuel Macron dans un communiqué commun.

Les présidents américain et français "réaffirment le soutien continu de leurs pays à l'Ukraine" et s'engagent notamment à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra", selon ce document.