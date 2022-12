Biden et Macron saluent le courage des manifestants iraniens

Joe Biden et Emmanuel Macron ont exprimé jeudi leur "respect" pour les Iraniens qui "manifestent courageusement" pour leurs "libertés fondamentales", dans un communiqué commun.

Les présidents américain et français ont applaudi "les femmes et les jeunes" qui protestent "pour obtenir le droit d'exercer leurs droits humains et leurs libertés fondamentales, auxquels l'Iran a souscrit, et qu'il bafoue", selon ce document.