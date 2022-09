Biden recevra Macron à la Maison Blanche pour une visite d'Etat le 1er décembre

Le président américain Joe Biden recevra son homologue français Emmanuel Macron le 1er décembre à la Maison Blanche, pour ce qui sera une visite d'Etat, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison Blanche.

"Cette visite témoignera de la profondeur et de la vigueur de la relation entre les Etats-Unis et la France, notre plus vieil allié", a déclaré Karine Jean-Pierre.