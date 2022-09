Biden rencontrera la Première ministre britannique Liz Truss mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU

Le président américain Joe Biden s'entretiendra avec la Première ministre britannique Liz Truss mercredi lors de l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé samedi la Maison Blanche.

La première rencontre entre les deux chefs d'Etat aura donc lieu à New York et non pas à Londres où se rend Joe Biden pour assister lundi aux funérailles de la reine Elizabeth II, ont précisé la Maison Blanche et Downing Street.