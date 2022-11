Biden se dit "renforcé" par les élections de mi-mandat avant son tête-à-tête avec Xi

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche que le succès inattendu des démocrates aux élections de mi-mandat l'a placé dans une position renforcée pour aborder des discussions cruciales avec le président chinois Xi Jinping.

"Je sais que j'arrive renforcé", a déclaré Joe Biden à Phnom Penh, où il rencontre des dirigeants dans le cadre d'un sommet sur l'Asie de l'Est. "Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années", a-t-il déclaré après la victoire des démocrates au Nevada, qui leur assure de conserver le contrôle du Sénat américain.