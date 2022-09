Blinken appelle à préserver la "paix et la stabilité" dans le détroit de Taïwan

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fait part à son homologue chinois Wang Yi vendredi de la nécessité de préserver la "paix et la stabilité" dans le détroit de Taïwan, a indiqué le porte-parole du département d'Etat.

M. Blinken "a insisté sur le fait que la préservation de la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan était essentielle pour y maintenir la sécurité et la prospérité régionale et mondiale", a indiqué le porte-parole Ned Price.