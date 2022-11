Blinken évoque une convergence de vue "croissante" entre Européens et Américains sur la Chine

La convergence de vue entre Américains et Européens sur la Chine "est de plus en plus forte et de plus en plus claire", a assuré vendredi le chef de la Diplomatie américaine Antony Blinken dont le pays voit en Pékin un rival systémique.

"Ce que j'ai vu au cours des deux dernières années, c'est une convergence croissante entre les États-Unis et l'Europe en ce qui concerne notre approche de la Chine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du G7 dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne.