Bombardements massifs en Ukraine: l'UE condamne "la terreur aveugle du Kremlin" (Borrell)

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné vendredi comme des crimes de guerre les tirs de missiles effectués par la Russie contre l'Ukraine, dénonçant un "autre exemple de la terreur aveugle du Kremlin".

"Ces attaques cruelles et inhumaines visent à accroître les souffrances humanitaires et à priver la population ukrainienne, mais aussi les hôpitaux, les services d'urgence et d'autres services essentiels d'électricité, de chauffage et d'eau. Ils constituent des crimes de guerre et sont barbares", a-t-il affirmé dans un communiqué.