"Bombe sale": Poutine veut "au plus vite" une mission de l'AIEA en Ukraine

Vladimir Poutine a estimé jeudi que l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) devait se rendre "au plus vite" en Ukraine, le président russe accusant ce pays voisin d'effacer les preuves qu'il prépare une "bombe sale".

"L'AIEA veut venir (...). Nous sommes pour, au plus vite et de la manière la plus large possible, car nous savons que les autorités à Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs", a-t-il affirmé devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou.